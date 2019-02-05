Наоми Кэмпбелл на днях похвасталась своим новым «трофеем»: она вышла в свет с Лиамом Пейном, бойфрендом, который намного моложе ее. 48-летняя модель появилась с бывшим солистом группы One Direction на концерте в Лондоне. Причем, Ноами не делала никаких попыток прятаться от камер папарацци. Как удалось выяснить, Наоми и Лиам начали встречаться пару месяцев назад. За это время она успела познакомить его со своими богатыми и влиятельными друзьями, включая такую знаменитость, как глава Hugo Boss — Бруно Зельце. Пейн надеется, что он поможет ему начать модельную карьеру.

Лиам никогда не был обделен вниманием дам — среди его подружек было немало красоток моделей. А певица Шерил Коул надеялась построить с ним семью и родила от него сына Беара, которому скоро исполнится два года. Однако его достижения на любовном фронте все же значительно скромнее, чем у Наоми. Лиам признался недавно друзьям, что просто не может поверить своему счастью, что такая потрясающая женщина, как Наоми, обратила на него внимание. Ведь в прошлом Наоми встречалась со множеством звезд первой величины, включая Роберта Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Эрика Клептона, Майка Тайсона, миллионеров Флавио Бриаторе, Владислава Доронина, и даже нынешнего князя Монако — Альбера (когда тот был еще принцем).

Издание 7Дней отмечает, что друзья Пейна обеспокоены его романом с Наоми. Они считают, что Кэмпбелл поиграет с ним, а потом разобьет его сердце, как она это делает постоянно. так, только в прошлом году она успела сменить двух приятелей. Сначала она встречалась с репером Скептой, а осенью переключилась на другого исполнителя — также репера, выступающего под псевдонимом Wizkid. Причем, оба они значительно моложе, чем Кэмпбелл. Скепте — 35 лет, а Wizkid отпраздновал в прошлом году свой 28-й день рождения. Но все же Пейн из них самый юный — ему всего 25, так что он появился на свет на 23 года позднее, чем Наоми.

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