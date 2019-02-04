Родственники Кирилла Толмацкого (Децла) начали думать над тем, как будет разделено имущество музыканта. Об этом сообщает «5 канал».

Отмечается, что разделу имущества Децла была посвящена последняя часть передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Журналист Александр Митрошенков заявил, что ситуация, когда отец переживает сына является «страшной».

«Тут важная задача для [отца Децла] Александра Толмацкого сохранить наследие Кирилла, потому что это огромный музыкальный архив, который надо сохранить», — сказал Митрошенков.

Адвокат Олег Аниканов во время передаче также выразил мнение, что половину имущества рэпера получит его жена, если сможет доказать, что его часть была нажита совместно с музыкантом. Вторую часть будут делить родственники.

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