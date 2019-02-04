64-летний Роуэн Аткинсон на днях сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что покидает кино, как минимум, на год. «Я собираюсь заботиться о нашем ребенке — моем и моей подруги Луизы, чтобы дать ей возможность сосредоточиться на актерской карьере!» — цитируют мировые СМИ Аткинсона.

Поклонники таланта исполнителя роли мистера Бина, одного из самых ярких персонажей, сыгранных актером, были немного огорчены тем, что теперь не скоро увидят новые фильмы Роуэна на экране. Впрочем, они смогут пересматривать его прежние работы. А их немало: Акинсон за свою карьеру успел сняться в семи с лишним десятках фильмов и сериалов. За 40 лет, пролетевших с тех пор, как он появился на съемочной площадке, он успел заработать немало. Его состояние оценивают в 100 миллионов фунтов стерлингов. Так что Роуэн вполне может позволить себе вообще больше не работать. Но уходить в отставку окончательно он пока не собирается.

Между прочим, сообщение о том, что Аткинсон решил временно уйти из кино, стало полным сюрпризом не только для фанатов актера, но даже для его друзей. Один из них заметил, что Роуэн, по общему мнению его приятелей, всегда умел удивлять. И теперь ему это удалось сделать в очередной раз. В прошлом ему уже не раз удавалось производить эффект неожиданными поступками. Так было, к примеру, в 2014 году, когда он вдруг объявил о решении завершить свой 24-летний брак с Сунитой Састри, мамой его двоих детей. А вскоре он снова привлек к себе внимание светских репортеров, когда закрутил роман с актрисой Луизой Форд, которая моложе его почти на 30 лет. Мало того, три года спустя он снова удивил — решившись снова стать отцом в 62 года. И теперь он собрался сделать перерыв в карьере именно для того, чтобы воспитывать общего с Луизой ребенка – дочку Излу, которой сейчас чуть больше года.

Minval.az