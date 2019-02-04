Ирак не давал президенту США Дональду Трампу разрешения следить за Ираном со своей территории. Такое заявление сделал иракский лидер Бархам Салех, передает Reuters.

Салех отметил, что присутствие американских военных в стране — часть соглашения между государствами о противодействии терроризму, а разрешения следить за кем-то из Ирака Трамп не спрашивал.

Комментарий последовал за признанием главы Белого дома, что с помощью военной базы в Ираке он намерен «приглядывать за Ираном, потому что Иран — это проблема». В интервью CBS News он также отметил, что не намерен наносить удар по Ирану с иракской базы, а лишь хочет держать Тегеран в поле зрения.

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