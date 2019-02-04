Футболист агдамского «Карабаха» Махир Мадатов извинился перед защитником бакинского «Нефтчи» Мамаду Мбоджем за то, что не пожал ему руку во время одного из эпизодов матча между двумя командами в рамках 15-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Мадатов опубликовал переписку с Мбоджем в своем İnstagram.

«Мой друг, извини за этот момент. Я не видел, что ты протянул руку, был на эмоциях. Я надеюсь, что между нами все в порядке. Я не расист, ты же знаешь, что это всего лишь игра. Удачи!», — написал Мадатов Мбоджу.

«Здравствуй, друг мой! Не беспокойся, это игра, а в игре такие вещи случаются. Это нормально. Я знаю, что ты не расист. Ты хороший игрок. Я желаю тебе и твоей команде удачи!», — ответил Мадатову Мбодж.

Minval.az