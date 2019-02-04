Визит в Армению заместителя министра иностранных дел Григория Карасина, в числе других, имел целью уточнить не совсем ясную позицию Армении по Карабаху. Такое мнение в беседе со Sputnik Армения выразил политолог Ерванд Бозоян.

«Визит Карасина носил скорее неофициальный характер. После встречи (с Ильхамом Алиевым — ред.) в Давосе и беседы Никола Пашиняна с Джоном Болтоном создалось впечатление, что идет какой-то процесс. У многих, в том числе, в армянском обществе была обеспокоенность. У России также возникла настороженность, что инициативу в карабахском урегулировании хочет взять на себя США», — сказал Бозоян.

По его словам, Россия хочет понять, чего ждать в ближайшей перспективе, какова позиция Армении в рамках переговорного процесса.

Сейчас идет довольно противоречивый процесс, непонятны принципы, на которых основываются переговоры. Армянские власти уклоняются от оценки Мадридских принципов, но не указывают никакого другого «базиса».

«Указывалось, что Армения не будет вести переговоры от имени Карабаха, но главы МИД встречались четыре раза. О чем они говорят? Не думаю, что о погоде», — отметил Бозоян.

Что касается Минской группы ОБСЕ, то каждая страна-сопредседатель пыталась брать на себя главную посредническую миссию. Вашингтон, Париж и Москва постоянно сменяли в этом друг друга.

После смены власти в Армении прорисовывалась «болтонская модель». Он, по сути, после визита в регион начал активно участвовать в переговорных процессах, заявляя о необходимости скорейшего решения конфликта. На этом этапе активность США вызвала обеспокоенность в России.

Однако ни Москва, ни Вашингтон не понимают позиции Еревана: какова «красная линия», за которую Армения в вопросе уступок заступать не готова.

Это ведет к тому, что Армения теряет фундаментальное преимущество в переговорном процессе. Продолжение этого процесса уравнит Ереван и Баку для сопредседателей, хотя ранее уступки, в первую очередь, ожидались от Азербайджана, считает политолог.

Minval.az