Армянский народ — один из самых рассеянных по миру. Притом что население Армении немного не дотягивает до 3 миллионов человек, в мире насчитывается от 10 до 12 миллионов армян. И одним из главных факторов армянской идентичности, объединяющих представителей народа по всему миру, является Армянская апостольская церковь. «Лента.ру» рассказывает о том, как шикуют представители Армянской апостольской церкви. Минвал приводит статью без сокращений.

На протяжении десятилетий Верховный патриарх и Католикос всех армян был непререкаемым авторитетом для своей паствы, тем человеком, который объединял людей с разным гражданством, с разными политическими взглядами, с разным социальным статусом. Однако в 2018 году все изменилось: значительная часть граждан Армении потребовали отставки главы церкви Гарегина II, машину патриарха неоднократно окружали протестующие, а в резиденции католикоса — Эчмиадзинском монастыре — даже произошла драка. И одна из причин гнева верующих — роскошная жизнь церковного руководства.

Деловые люди

Священников Армянской апостольской церкви часто критикуют за кумовство и роскошный образ жизни. В частности, 6 из 49 епископов — выходцы из деревни католикоса: он сам как их предводитель, брат Езрас — лидер Российской и Ново-Нахичеванской епархии, святейший Аршак — начальник канцелярии, святейший Оваким — лидер Британской и Ирландской епархии, племянник Мкртич — лидер Арагацотнской епархии, святейший Мушег — завхоз Эчмиадзинского монастыря.

132-м Верховным патриархом и Католикосом всех армян под именем Гарегин II Ктрич Нерсисян стал в 1999 году. Богословское образование получил в Вене и Загорске, долгое время работал в ФРГ.

Высокий пост в Армянской апостольской церкви занимает и родной брат Католикоса Мкртич. Он постригся под именем Езрас, а сейчас возглавляет Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию.

Одним из главных церковных бизнесменов и любителей роскоши в ААЦ называют архиепископа Араратского Навасарда Кчояна.

В 2011 году Католикос Гарегин II подвергся критике за празднование своего дня рождения в одном из самых дорогих ресторанов Еревана Florence. На банкете присутствовали как духовная, так и светская элита Армении, высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены. Ко всему прочему, ресторан принадлежал предпринимателю Карену Карапетяну, который незадолго до этого стал мэром Еревана.

Впрочем, в ААЦ и не скрывают, что сребролюбие — не такой уж и грех. Гарегин II ввел курс «Основы бизнеса» в учебную программу Духовной семинарии Святого Эчмиадзина и неоднократно заявлял: «Мы должны уметь делать деньги». И католикос, судя по всему, этим искусством в некоторой степени владеет.

В 2015 году Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) представил проект «Швейцарские сливы» (Swiss Leaks), в рамках которого были опубликованы документы, содержащие информацию о клиентах банка HSBC с 1988 по 2007 год. Среди этих клиентов в 2006-2007 годах был и Католикос всех армян, на счету которого обнаружилось 1,1 миллиона долларов США.

Красиво живет не только католикос, но и другие представители высшего духовенства. Так, архиепископ Араратской епархии Навасард Кчоян в 2011 году получил в подарок от своего крестника Benltey Continental Flying Spur стоимостью около 200 тысяч долларов. На британский седан Кчоян пересел с Mercedes-Benz S-Class. На просьбу корреспондента News.am прокомментировать подарок архиепископ ответил: «Девушка, какое твое дело? Ты вторгаешься в мою личную жизнь».

Это далеко не первый случай, когда Навасард оказался в центре скандала — в 2007 году он получил наградное оружие из рук премьер-министра Сержа Саргсяна. Вопрос, насколько статус архиепископа сочетается с огнестрельным оружием, также остался без ответа.

Католикос всех армян передвигается на Mercedes-Benz S600L Guard в кузове W221, бронированный по уровню B6/B7. Такие машины защищены от подрыва на мине и обстрела из автомата Калашникова. Но и цена соответствующая — стоимость нового автомобиля минимум 600 тысяч долларов.

Во время трехдневного визита Папы Римского Франциска в Армению принимающая сторона была готова обеспечить его любым самым роскошным транспортом, но понтифик предпочел Renault Logan.

Во время совместной встречи папы и католикоса с жителями города Гюмри предстоятели передвигались на специальном папамобиле, построенном на базе пикапа Izuzu D-Max, а также на гольф-карах. Непривычная для Гарегина II техника.

Что касается автомобильных пристрастий самого Гарегина II, то он уже много лет пользуется не самыми свежими Mercedes-Benz S-Class для поездок по городу и Lexus GX460 для визитов в горные части Армении. Любовь руководства ААЦ к премиальным машинам сыграла с ними злую шутку во время визита в Ереван папы Римского в 2016 году.

В то время как Франциск передвигался по Армении на белом Renault Logan и приветствовал местных жителей из открытых окон, не боясь покушения, Гарегин прибыл на встречу на Mercedes-Benz в сопровождении кортежа Toyota Land-Cruiser 200, а архиепископ Араратский — на своем Bentley с Range Rover Sport в качестве машин сопровождения.

Запретный дворец

А вот о резиденции католикоса известно не так много. Живет Гарегин II, как и его предшественники, в монастырском комплексе Эчмиадзин, который часто называют армянским Ватиканом. На его территории расположены кафедральный собор, духовная академия, два храма VII века, один храм XVII века, музей с дарами и подношениями, а также резиденция католикоса.

Вся территория Эчмиадзина доступна для посещения за исключением собственно дворца, который отделяет от остального комплекса высокий забор. Строительство дворца было завершено в 1962 году в период ослабления гонений на церкви в Советском Союзе. В тот же период католикос получил в свое распоряжение автомобиль ГАЗ-13 «Чайка». О том, как сейчас выглядит внутреннее убранство дворца, известно мало — посторонних туда не пускают. В 2013 году началась реконструкция дворца, причем проводит ее группа компаний «Ташир» московского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Однако одного дворца Гарегину II показалось мало, и несколько лет назад ААЦ получила землю в Ереване для строительства столичной резиденции католикоса. Стоимость строительства резиденции оценивается в пять миллионов долларов, а первый камень был заложен в 2011 году. Помимо дворца католикоса, на этом участке должен быть возведен храм Святой Анны. Примечательно, что Армянская апостольская церковь получила не пустой участок земли — ради резиденции и храма было снесено здание Института языка Национальной академии наук Армении. Этот факт вызвал бурные протесты ереванцев.

Любовь зла

Согласно принятым в Армянской апостольской церкви канонам, монахи не имеют права жениться, а священники — жениться повторно. Однако в разгар церковного кризиса в Армении сразу несколько женщин заявили о том, что являются бывшими женами священников, а одна и вовсе подписалась экс-супругой самого Католикоса Гарегина II. Слухи о том, что у главы ААЦ есть жена и несколько совершеннолетних дочерей, ходят давно. В 2012 году ряд священников даже пытались инициировать процедуру импичмента католикоса из-за нарушения им обета безбрачия.

Дворец Католикоса в Эчмиадзине — монастырском комплексе, который часто называют армянским Ватиканом. Он расположен в городе Вагаршапат, руководство которого часто обвиняют в армянских СМИ в сращивании с церковной верхушкой.

Геворгская семинария была создана в Эчмиадзине в 1870 году на основе Вагаршапатской духовной школы. В ней училось практически все высшее руководство ААЦ. В ее же стенах, согласно журналистским расследованиям, процветала педофилия.

Эчмиадзинский кафедральный собор — главный храм Армянской апостольской церкви.

В 2015 году близкий к католикосу священник сообщил газете «Грапарак», что одна из дочерей Гарегина II — Хатун Ктричевна Григорян, владелица аптеки Сuratio на улице Сарьяна в Ереване. Она родилась 6 декабря 1981 года и была названа в честь своей бабушки, матери предстоятеля. Мать Гарегина II действительно звали Хатун, а его мирское имя — Ктрич. Журналисты посетили аптеку, но госпожу Григорян на месте не обнаружили.

Помимо неположенных им жен, представителей ААЦ уличают и в сексуальных связях с представителями мужского пола, в том числе несовершеннолетними. Так, армянское издание Shame составило список высокопоставленных священнослужителей, подозреваемых в однополой любви, которая запрещена канонами церкви. В списке 20 фамилий, среди которых настоятели крупнейших храмов, директор музеев Эчмиадзина, настоятель монастыря в Вифлееме и главы ряда епархий: Российской, Бразильской, Греческой, Украинской, Французской, а также бывший духовный пастырь Мьянмы, Сингапура и Бангладеш.

Но если однополая любовь не преследуется законом в большинстве стран, где служат попавшие в список представители ААЦ, то педофилия незаконна и преследуется по закону. Не избежали обвинений в этом преступлении, характерном для представителей всех религиозных направлений, и армянские священнослужители. Так, родной брат Гарегина II архиепископ Российский и Ново-Нахичеванский Езрас (Мкртич) Нерсисян обвинялся в изнасиловании несовершеннолетнего. Все началось с того, что пользователь Facebook Арцруни Аветисян рассказал на своей странице историю аргентинца армянского происхождения по имени Микаел (Марчелло).

Мальчик осиротел после автокатастрофы, в которой погибли его родители, и был отправлен местным архиепископом Григорисом Буниатяном в Эчмиадзинскую духовную семинарию. Там он и подвергся сексуальному насилию со стороны Нерсисяна, который в то время проходил обучение в Геворкяновской духовой семинарии. Публикация этой истории привела к большому скандалу в Армении, а расследования журналистов показали, что история может быть правдой — ее подтвердил ряд выпускников семинарии, учившихся вместе с будущим архиепископом.

И Езрас Нерсисян не единственный, кого обвинили в педофилии. В 2015 году во Франции было возбуждено уголовное дело — Грайр Езекелян обвинил архиепископа Давида Саакяна в том, что тот изнасиловал его в Армянском монастыре в Иерусалиме в 1990-е годы. Спустя год дело было передано в суд, но Саакян скончался до его завершения.

Minval.az