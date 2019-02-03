Концертный директор российского рэпера Кирилла Толмацкого, который выступал под псевдонимом Децл, Павел Беленец рассказал о событиях, предшествующих смерти артиста.

В беседе с RT он сообщил, что выступления в Ижевске в лаундж-баре POSH прошло отлично, музыкант ни на что не жаловался.

«После выступления он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер», — рассказал Беленец.

Он отметил, что скорая приехала быстро, за пять минут. В течение следующего получаса врачи пытались спасти жизнь Толмацкого. Они делали ему уколы адреналина, однако все оказалось безуспешным.

Концертный директор также добавил, что разговаривал с диджеем, выступавшим после Децла. Тот рассказал, что рэпер выглядел здоровым, но сильно побледнел, находясь в гримерке.

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