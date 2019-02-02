Россия приостанавливает свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на аналогичные действия США. Об этом в субботу, 2 февраля, заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем», — заявил российский лидер на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Он также напомнил, что в Вашингтоне заявили о том, что занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. «Мы будем делать то же самое», — подчеркнул Путин.

Minval.az