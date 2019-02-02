В Иране представили новую крылатую ракету «земля — земля» под названием «Ховейзе», которая может быть подготовлена к пуску в краткие сроки и отличается «высокой эффективностью». Об этом в эфире Press TV заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, передает RT.

🔴 LIVE: Iran unveils surface-to-surface cruise missile dubbed Hoveyzeh https://t.co/4gwKe4eaEk — Press TV (@PressTV) 2 февраля 2019 г.



Во время представления ракеты военные чиновники отметили, что новая крылатая ракета способна лететь близко к земле, что снижает возможность её перехвата.

Дальность полёта ракеты составляет более 1300 км, заявил Хатами.

Minval.az