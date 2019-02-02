На западе Кубы в провинции Пинар-дель-Рио зафиксировали мощный взрыв, который был слышен в нескольких муниципалитетах региона. Об этом информирует агентство ACN.

По словам очевидцев, перед тем как произошёл взрыв, они увидели «огонь и дым в небе».

Также некоторые очевидцы произошедшего увидели «какой-то необычный объект, летевший в небе».

На месте находятся эксперты Министерства науки, технологий и окружающей среды Кубы, которые устанавливают причины произошедшего.

По данным СМИ, произошедший взрыв может быть следствием падения метеорита.

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