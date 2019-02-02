В 2018 году объем потребления золота в Китае вырос на 5,73 процента в годовом исчислении до 1151,43 тонны, благодаря чему Китай шестой год подряд стал крупнейшим в мире потребителем золота. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг отраслевые данные, передает Синьхуа.

Согласно данным Китайского общества золотопромышленников, в прошлом году потребление ювелирных украшений из золота составило 736,29 т при увеличении на 5,71 проц. При этом потребление золота в слитках выросло на 3,19 проц., составив 285,2 т.

Потребление золота для промышленного производства и других целей выросло на 17,48 проц. до 105,94 т.

В прошлом году объем производства золота в стране составил 401,12 т, снизившись на 5,87 проц. в годовом исчислении. Тем не менее, Китай остался крупнейшим мировым производителем золота 12-й год подряд.

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