США со 2 февраля приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом 1 февраля объявил Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с прессой. Трансляцию вел официальный твиттер Госдепартамента США.

США готовы вести с РФ диалог по контролю над вооружениями, заметил Госсекретарь. Помпео также обвинил Россию в «существенном нарушении» договора о ликвидации ракет.

В частности власти США требуют от России уничтожения ракеты наземного базирования, которая по мнению американцев нарушает договор, подписанный в 1987 году.

Позже на сайте Белого дома появилось официальное заявление по поводу выхода США из договора. Сообщается, что процесс займет шесть месяцев, но может быть остановлен, если Россия «уничтожит все ракеты, пусковые установки и сопутствующее оборудование [которые нарушают ДРСМД]».

Minval.az