Член общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Логинов потребовал привлечь сенатора Людмилу Нарусову к ответственности за разжигание межнациональной розни, сообщает Minval.az со ссылкой на «Ура.ру».

Общественника возмутили слова Нарусовой, матери Ксении Собчак, о первооткрывателе сибирской нефти Фармане Салманове.

Ранее в передаче «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» Нарусова, говоря о проекте «Великие имена России», подвергла критике переименование российских аэропортов.

«Почему нужно добавлять что-то к Шереметьево или к Домодедово? Я уж не говорю о том, что в Сибири какой-то город — по-моему, Сургут, если я не ошибаюсь — получил название Сулеймана ибн кого-то… азербайджанца, который там открыл залежи нефти», — заявила сенатор.

Нарусова подчеркнула, что за открытие нефтяных месторождений ему «честь и хвала», но с его именем название воздушной гавани станет «неудобопроизносимым».

По информации издания, Нарусова перепутала имена: первооткрывателя сибирской нефти звали не Сулейман, а Фарман Салманов.

В общественной палате ХМАО заявили, что Югру строили люди разных национальностей, в числе которых азербайджанцы, татары, украинцы и дагестанцы. Логинов подчеркнул, что Салманов был великим человеком, благодаря которому «этот сенатор вообще-то сидит на своем месте», а имя геолога-первооткрывателя для аэропорта выбрал народ.

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