Американская певица и актриса Ариана Гранде решила исправить ошибку в татуировке, которую высмеяли поклонники в соцсетях, и сделала новую ошибку. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Обновленной версией наколки Гранде поделилась в stories своего Instagram в четверг, 31 января. Добавив два новых символа в надпись на японском языке, набитую несколько дней назад на левой ладони, певица снова получила бессмысленную фразу.

По словам говорящих на японском пользователей Twitter, теперь вместо «барбекю-гриль в японском стиле» на руке Гранде написано «японский палец барбекю».

В конце января Гранде набила татуировку в честь выхода своего нового сингла 7 Rings («Семь колец»), однако допустила ошибку. «Новая татуировка Арианы Гранде означает «Шичирин» — барбекю-гриль в японском стиле, — а не 7 Rings», — заметил один из фанатов в Instagram. Певица поспешила удалить снимок со своей страницы, предварительно оправдавшись, что не доделала татуировку из-за нестерпимой боли.

Why… how… now Ariana’s tattoo reads “Japanese BBQ finger” 💅 pic.twitter.com/zC2LxSKJtI — Eimi Yamamitsu | 山光瑛美 (@eimiyamamitsu) 31 января 2019 г.

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