Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью The New York Times, что на посту президента США невозможно много заработать.

Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги.

«Я потерял огромное количество денег, делая эту работу. Эта работа не о деньгах», — сказал Трамп.

Он также рассказал, что его финансовые потери за президентский срок можно измерить с помощью «невероятных цифр», однако не стал уточнять, какую именно сумму он потерял и почему произошли эти потери.

Ранее журнал Forbes сообщал, что в 2018 году Трамп заработал около $35 млн на продаже недвижимости.

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