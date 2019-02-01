Глава телевизионной группы «Формулы-1» Дин Лок рассказал, что руководство чемпионата приняло решение изменить расположение телекамер.

«Мы всерьёз нацелены показать в 2019 году настоящую скорость машин. Это потребует иного расположения камер, ведь когда вы смотрите гонку с трибуны, всё выглядит просто невероятно. Тут важны ракурсы, используемые объективы — порой они ощутимо всё портят и делают ситуацию не столь драматичной и стремительной», — приводит слова Лока Motorsport.

Сезон «Формулы-1» 2019 года стартует в Австралии. Первая гонка пройдёт в Мельбурне на трассе «Альберт Парк» 17 марта.

Minval.az