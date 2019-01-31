В связи с 135-ой годовщиной со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде в селе Новханы Абшеронского района в четверг с 11:00 до 14:00 состоялась церемония почтения памяти, где приняли участие 138 членов партии «Народного фронта Азербайджана», 25 членов партии «Классического Народного фронта Азербайджана», а также 125 членов партии «Мусават». В целом в церемонии приняли участие 288 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Абшеронское районное управление полиции.

Несмотря на то, что о целях данного мероприятия заранее оповещалось, ведущие функционеры партии Народного фронта начали выкрикивать лозунги политического характера, несоответствующие сути самой церемонии и попытались нарушить общественный порядок.

Однако данная попытка была предотвращена полицией.

Minval.az