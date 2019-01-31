Неожиданно возникшая сильная ревность к парню оказалась для британки Иви Мур (Evie Moore) предвестником энцефалита. Историю своего заболевания она рассказала изданию Daily Mail.

Жительница города Страуд, графство Глостершир, в 2015 году неожиданно начала подозревать своего молодого человека в том, что он ей изменяет и переписывается с другими девушками. 20-летняя Мур, по собственному признанию, чувствовала себя параноиком и до слез переживала из-за вещей, которые раньше ее не беспокоили.

В сентябре того же года она заболела гриппом и, когда возлюбленного не было дома, позвонила родителям. Они поняли по голосу, что с дочерью что-то не так, и забрали ее домой. Там у девушки впервые случился припадок. Родители вызвали скорую, Мур спасли с помощью дефибриллятора, доставили в больницу и поместили в искусственную кому на двое суток. Когда британка пришла в себя, она неделю не узнавала родителей. Вскоре ее выписали из клиники и отпустили домой.

Через несколько дней Мур вновь начала вести себя странно: она боялась выйти из квартиры, когда смотрела телевизор, считала, что находится в центре событий, а однажды ночью проснулась в полной уверенности, что ее мать умерла. Девушка вернулась в больницу, где ей диагностировали психоз. Через пару недель врачи объяснили Мур, что галлюцинации и дереализация вызваны энцефалитом.

Пока она лежала в больнице, ее парень сообщил, что хочет с ней расстаться, родители же продолжали ее поддерживать. Мур выписали только через девять недель. Первый месяц ее постоянно мучили галлюцинации и бред. За все время пребывания в больнице она поправилась на 40 килограммов из-за стероидов, которые давали ей врачи, чтобы поддержать работу мозга.

Сейчас Мур работает в туристическом агентстве и нашла себе нового парня, которому сразу же рассказала о заболевании. Девушка считает, что болезнь сильно изменила ее личность, и переживает из-за этого. Она решила рассказать свою историю, чтобы помочь другим диагностировать у себя заболевание на ранних стадиях.

Minval.az