Последние 10 лет в мире резко возросла потребность в … раздевании. Причем, раздевание нынче в моде как не как креативный образ нудиста, а метод выражения протеста против… насилия, хотя согласно закону жанра и предлагаемому широкой публике образу все должно происходить как в аккурат наоборот.

На днях в СМИ мелькнула новость о том, что очередная модель Аре Рохас (Мексика) решилась на «голую акцию», причем, на автозаправке – дескать, смотрите, как я протестую всеми частями тела против насилия над женщинами в моей стране. Ну, мы не знаем, насколько прониклись работники автозаправки жалостью к женщинам, над которыми в этой стране творят насилие, но вот на голую модель смотрели с явным удовольствием.

Сразу отметим, что не являемся ни ханжами, ни ретроградами, ни еще кем-то другим, просто стало очень интересно: откуда такая странная тенденция? Неужели протест будет услышан быстрее, если его «опубликовать» на обнаженной груди или ягодицах? Если честно, ничего, связанного с защитой прав, в голову не приходит, когда видишь очередную голую тетку, бегущую на трибуны, на площадь, на сцену. Остается легкое недоумение, шок и естественно мысль – зачем я вообще это увидел?

Конечно же, имеет смысл «обнаженка», если это каким-то образом связано с нищетой и бедностью. К примеру, не так давно в России аналогичный протест был выражен жительницами Ростова-на-Дону, которые, раздевшись догола, прикрылись плакатом с надписью «Обобрали до трусов» и вышли протестовать против новой пенсионной реформы. Согласитесь, что как бы то ни было, но довольно остроумно и в тему – граждан страны обобрали до трусов, что и было конкретно продемонстрировано.

Пожалуй, самый странный и никак не соответствующий идее «голый» протест был выражен 1 октября студентами Политехнического университета Филиппин (Манила). Напялив на голову желтые чулочные маски (но при этом без рубашек, брюк и трусов), молодые люди прошлись по городу, выражая протест таким странным образом против скандального фильма «Невинность мусульман».

При этом глава студенческого братства Марли Кабаси, организовавший этот «голый протестный марафон» заявил, что он и его товарищи осуждают этот фильм, оскорбляющий Ислам. Кроме того, одной из целей «голой акции» являлся так же своеобразный посыл «уважать право каждого человека исповедовать свою религию».

Вот уж когда на самом деле ни в дверь, ни в ворота (поговорка видоизменена с учетом этики – прим. ред.). Действительно, очень странный способ бороться за религиозные ценности!

Возрастная категория массовой протестной «обнаженки» не имеет значения. И ярким показателем является акция 11-классниц города Иркутска, протестующих против отбирания перед процедурой ЕГЭ сумок и мобильных телефонов. Девушки разделись, прикрыли свои прелести табличками с надписью «Какой, нафиг, ЕГЭ, тут лето начинается», сфотографировались и выложили фотографии в Инстаграм. При этом зачинщица «голопротестной акции» – Катя Львова, сказала, что ее подруги (да и она сама в том числе) ничем не хуже звезд шоу-бизнеса, «которым все можно». Дирекция школы в ответ на обнаженку только руками развела. Хотя, на самом деле – ну что тут скажешь? Ну, тенденция такая, что поделать. Меняется мир, и мы вместе с ним, причем, явно не в лучшую сторону.

Как выяснилось «все» можно не только звездам шоу-бизнеса (и для которых эпатаж – превыше всего, согласно профессии), но еще и спортсменкам, выражающим таким странным образом свой протест против сексуального насилия. Так, 2-кратная олимпийская чемпионка по гимнастике из США Эли Райсман снялась в «голой фотосессии», для того чтобы заодно уж поведать миру о сексуальных домогательствах со стороны бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара, которым она неоднократно подвергалась.

Активистки скандально-известного движения Femen, эпатирующие публику по всему миру своими неожиданным «обнаженками» умудрились сверкнуть грудями даже в Ваиткане, перед Папой Римским в ходе его знаменитой воскресной проповеди. Гологрудый протест был направлен против позиции католической церкви в отношении абортов, ЛГБТ и (опять же) насилия в отношении женщин.

Тенденция протестного обнажения докатилась и до сознания стыдливых мусульманских женщин. Так, несколько лет назад 20-летняя египтянка Магда Алия эль-Махди выложила в «Фейсбуке» свою фотографию в обнаженном виде, желая заявить миру о своем намерении бороться с бесправным положением женщин в консервативном египетском обществе.

В 2011 году в Казахстане вызвал громкий ню-календарь «12», модели которого были замужем и имели детей. При этом участницы проекта «12» пытались убедить негодующую ортодоксальную публику рассматривать эти фотоработы прежде всего как искусство.

Женщины Аргентины пару лет назад тоже отличились «сообразительностью», решив голым дефиле пристыдить мужчин, рассматривающих их исключительно в целях «сексуального использования». Однако, мы все же не думаем, что после такого дефиле мужчины стали рассматривать женщин как-то иначе, скорее, наоборот.

К чему собственно, эта тема появилась на нашем сайте? Нет, конечно же, нам, как сотрудникам СМИ, интересна любая форма протеста, тем более, что в Баку нет-нет, да проходят митинги – ничем, кстати, не запоминающиеся (благо ничего нового — так или иначе – в их ходе не озвучивается), и потому народ давно потерял к ним всякий интерес. Проанонсируют в соцсетях, в очередной раз ИВ Баку откажет в проведении митинга – вот вам и весь «пиар». А теперь представьте себе, сколько тысяч человек придет поглазеть на митинг, если он будет проведен в классическом стиле «ню»?

На самом деле, все это – не более чем лирическое отступление. А истинная цель и задача данной заметки – выявить нездоровое желание человека оголяться перед публикой. Причем, это не всегда происходит в массовом проявлении: достаточно просто сделать фото интимной части тела и послать своему возлюбленному (или не возлюбленному, не суть важно для многих).

В последнее время новостные ленты все чаще пестрят заголовкам типа «Мужчина шантажировал жертву ее интимными фотографиями». И автоматически ребром встает вопрос: а зачем «жертва» посылала ему эти фотографии? Значит, никакого стыда, которым славятся восточные девушки, в этот момент у нее не было?

Тоже своего рода эксгибиционизм. Но неужели это, по сути, психическое отклонение человека, настолько популярно, что способно решать глобальные проблемы общества? Или все же желание «показать себя во всей красе» гораздо более сильнее, чем цивилизованная попытка решения этих самых проблем?

Мы обратились за комментарием к психологу Азаду Исазаде и спросили, не является ли повальная тенденция к раздеванию проявлением эпидемии массовой шизофрении, или, возможно, причины желания раздеться кроются в чем-то другом?

— Тема на самом деле интересная. Я немного старомодный товарищ, и для меня подобные действия не совсем обычны – в частности в плане выражения протеста, – признался наш собеседник. — Я считаю, что такой вид протеста скорее связан именно с нестандартностью, с необычностью. Цель – привлечение внимания к проблеме, больше это действие никак не объяснить. Раздетая женщина, протестующая против насилия над женщинами – не совсем взаимосвязано, тем более подобный протест уж никак не связать с защитой религиозных ценностей. Скорее всего, это новомодная тенденция. Назвать это психическим отклонением нельзя. Тут больше подходит термин – раскрепощенность.

Голое тело – вне зависимости от того, кому оно принадлежит – вызывает гораздо меньший сексуальный интерес, чем тело полураздетое. Вспомните период Ренессанса, когда знаменитые картины и скульптуры с абсолютно голыми персонажами становились не объектами сексуального интереса, а поводом для любования красоты человеческого тела. Понимаете, в сексологии так заложено: должна быть какая-то загадка, а если человек полностью раздет, то никакой тайны уже нет. Он уже не интересен. По-любому, форма протеста никак не связана с его темой: в обнаженном виде можно протестовать и против атомной бомбы, и против истребления сибирского соболя, так же, как и протестовать за права женщины.

Логику здесь искать не надо. Это просто привлечение внимания к протесту. И так как, возможно, другие методы просто не работают уже, то обнаженка – это форма так называемой шоковой терапии, которая со временем станет настолько обычной, что на нее тоже перестанут обращать внимание, и привлекать внимание и вызывать больший интерес будет женщина полностью одетая. Раздевание –такой же символ, такая же условность как скажем, протесты «желтых жилетов» во Франции, или восстание «Красных повязок» в Китае.

Кроме того, я не согласен с тем фактом, что женщине больше свойственна стыдливость, нежели мужчине. Возьмите, к примеру, наше общество: мини-юбку наши женщины стали носить гораздо раньше, нежели мужчины – шорты. И то представители моего поколения даже в самую сильную жару стесняются спуститься в шортах, чтобы выбросить мусор. А тем временем в Баку мини-юбки вошли в моду в конце 60-х годов.

Психолог Самир Алескеров считает, что раздевающиеся в знак протеста взрослые применяют методы детей, пытаясь привлечь к себе внимание. Таким образом, появляется примитивизм, который сегодня свойственен миру. И способ этот реально срабатывает, потому что традиционные методы борьбы – слишком долгие и муторные. Конечно же, можно попытаться привнести в консервативные методы решения проблем что-то новое, но на это зачастую не хватает ни фантазии, ни просто времени. Кроме того, люди, спокойно обнажающиеся перед толпой, все же не совсем здоровы. Наблюдается проявление так называемого латентного эксгибиционизма, социально «оправданного» в их глазах: этим людям легче раздеться в момент борьбы за справедливость, и таким образом легче побороть стыд. Кроме того, нельзя сбрасывать со щитов и некую форму сексуальной удовлетворенности. Почему эта тенденция перекинулась на более закрытые страны, в том числе и на Азербайджан? Объяснить это можно только так называемым сексуальным голодом. Потому что страны с восточным менталитетом так или иначе соприкасаются с западной идеологией, и происходит некоторая замена «ценностей», искажение их. Кроме того, культура сексуальных отношений развивалась именно на Востоке (та же самая Камасутра). Восток – дело тонкое, а где тонко, там и рвется.

И, пожалуй, заключительным аккордом для данной заметки может послужить блестящая цитата из фильма «Не будите спящую собаку» – «Нельзя оставлять человека голым». Когда человек голый, он опасный. От чего происходят все революции? Революции бывают, когда у государства много голых людей. А потому дай Бога нам всем оставаться в одежде, и если уж возникнет потребность в протесте, то давайте выражать его цивилизованными методами, на Востоке все же живем, а Восток – дело тонкое.

Яна Мадтова

Minval.az