Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе беседы был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе энергетическая безопасность, сотрудничество в области безопасности и переговорный процесс, связанный с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Джона Болтона с премьер-министром Армении Никол Пашиняном. В ходе беседы, которая состоялась сразу после встречи И.Алиева и Н.Пашиняна на полях форума в Давосе, карабахский конфликт не обсуждался – по крайней мере, так утверждает армянский премьер.

Впрочем, экспертное сообщество в Армении сомневаются в том, что Болтон и Пашинян могли обойти карабахскую проблему.

Так, по мнению экс-главы канцелярии бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Виктора Согомоняна, не исключено, что «втайне от армянского общества и политических сил страны готовятся или уже достигнуты какие-то договоренности, причем извне есть некто, кто диктует их содержание и ведет дело к уже намеченному исходу».

Политолог Фикрет Садыхов заявил в интервью Minval.az , что звонок Болтона азербайджанскому лидеру нельзя назвать случайным, особенно на фоне геополитического противостояния в мире, серьезных конфликтных ситуаций и катаклизмов на постсоветском пространстве.

– Азербайджан интересует Запад и США, прежде всего, в качестве значимого игрока в регионе Южного Кавказа, реализующего масштабные энергетические и транспортные проекты. И не случайно то, что вопросы, связанные с энергетической безопасностью, были

обсуждены в ходе разговора Болтона с президентом Алиевым.

Что касается вопроса карабахского конфликта, то его решение зависит также от США. Но вместе с тем, вы видим другое – если раньше позиции стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – США, России, Франции – совпадали, то теперь заметно определенное раздвоение. Скорее всего, отношение США к России сказывается и на позиции Белого дома по Карабаху.

На сегодняшний день рассматривается попытка Вашингтона ускорить разрешение этого конфликта, естественно, в рамках своих интересов. Я не исключаю, что эти интересы могут не совпадать с интересами Москвы на данном этапе. Об этом могут свидетельствовать напряженные отношения между США и Россией.

Все это в совокупности говорит о достаточном интересе Вашингтона к Азербайджану. И не случайно президент Дональд Трамп направлял телеграммы, адресованные азербайджанскому лидеру по случаю 100-летия создания АДР, проведения энергетической конференции. В содержании этих телеграмм прослеживалось достаточно уважительное отношение США к Азербайджану.

Но мы знаем и другое – все серьезные конфликты в мире не всегда решаются в рамках официальных встреч и конференций. Подобные «закрытые» переговоры, закулисные встречи также могут преподнести новизну в решении того или иного конфликта. Тем более, когда этим занят советник президента США по национальной безопасности.

В сложившейся ситуации мы только можем выдвигать только какие-либо версии. Но сам факт такой беседы между советником президента США и главой Азербайджана по себе положительный. Это говорит о признании значимости роли Азербайджана в вопросах, касающихся региональной и энергетической безопасности. Причем не только в регионе, но и за его пределами.

— На фоне всего этого директор национальной разведки США Дэниел Коутс предупредил, что карабахский конфликт может разрастись и даже «втянуть» в той или иной мере Россию. Насколько вероятно подобное развитие ситуации?

— Комментировать заявление Дэниела Коутса очень сложно, не зная, на какие факты он опирается, и что является основой для подобного прогноза. Но в тоже время нельзя исключать возможность разрастание конфликта. Если он имеет в виду стремление и попытки Азербайджана освободить свои собственные территории от армянской оккупации, называя это «расширением конфликта», то это его право. Мы никогда не отказывались от идеи очистить свою территорию от армянских оккупантов.

Если же он имеет в виду какие-либо более более масштабные военные действия, то мы всегда заявляли о том, что не претендуем на чужуе территории. Это в Армении, во многих программных документах ряда партий, в частности у дашнаков, существует идея территориальных притязаний к Азербайджану и Турции. У нас нет таких притязаний. У нас одна задача – освобождение собственных территорий, и мы это пытаемся сделать на протяжении многих лет.

Нашей главной задачей является освобождение районов вокруг Нагорного Карабаха и последующее определение статуса НК в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это наша задача, и как бы ее не именовали, «расширением конфликта», либо «разжиганием войны», пусть останется на совести тех, кто озвучивает подобные заявления.

Вместе с тем, мы привержены к нормам международного права, дипломатических переговоров. Мы реализуем свой принципиальный курс. Он у нас неизменен. Думаю, что каких-либо корректировок в этот курс вноситься не будет, независимо от каких-либо заявления и деклараций.

— Кстати, в ходе праздничного мероприятия, посвященного образования армянских ВС, Пашинян заявил, что «мы никому не уступим эту Родину, мы никому не уступим эту победу». Кому было адресовано его заявление, на ваш взгляд?

— Я не могу понять, что он называет «родиной». Нагорный Карабах не является его родиной, и никто не вынуждает его уступать то, что не принадлежит ему. Карабах является исконной территорией Азербайджана. Многие государства признают территориальную целостность Азербайджана. Если он оправдывается таким образом перед генералами, то это его политические выкрутасы и задачи наладить отношения с генералитетом.

Если же Пашинян оправдывается за переговоры с президентом Алиевым, то он, возможно, чувствует свою вину, если озвучивает подобные заявления. И факт того, что он полтора часа беседовал с президентом Азербайджана, очень сильно беспокоит кого-то в Ереване. В результате ему приходится оправдываться.

— Вы упомянули об обеспокоенности определенных кругов в Армении. На днях армянские дашнаки заявили о том, что «готовы к конфронтации с любыми сторонниками уступок по Карабаху». Как вы прокомментируете такого рода заявления?

— Дело в том, что в программе партии АРФ Дашнакцутюн существуют пункты, касающиеся о территориальных претензиях к соседним государствам. Если нынешние власти Армении будут руководствоваться идеями АРФ Дашнакцутюн, то они не только выправят свое социально-экономическое положение, но и отбросят развитие своей страны в далекое прошлое.

АРФ Дашнакцутюн понятно, что раздражены тем, что сегодня они отстранены от власти. Они были в коалиции с прежними властями, то есть с так называемым «карабахским кланом». И естественно, что они прилагают усилия для того, чтобы вставить «палки в колеса», затормозить наметившие, к примеру, переговоры между главами МИД обеих стран, между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

Здесь не только наблюдается их раздражение, но и обеспокоенность тем, что власти Армении могут пойти на освобождение оккупированных территорий Азербайджана. Но они должны также понять, что независимо от того, чем они руководствуются, независимо от пунктов их партийных программ, эти территории рано или поздно должны быть освобождены.

И это будет сделано не только дипломатическим путем. Возможно, эта проблема может быть решена и военным путем. Азербайджан сегодня достаточно силен в плане военной мощи. Все это и сказывается на заявлениях представителей АРФ Дашнакцутюн. Их брюзжание связано с этими факторами.

Бахтияр Сафаров

Minval.az