Европейский парламент (ЕП) подготовил проект резолюции о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным и.о. президента Венесуэлы до проведения «новых свободных и прозрачных выборов». Голосование по этому документу состоится в четверг в Брюсселе, этот пункт уже включен в повестку дня плановой мини-сессии Европарламента. Текст проекта резолюции опубликован на сайте ЕП, передает ТАСС.

«Европарламент признает господина Гуайдо законным временным президентом в соответствии со статьей 233 конституции страны и выражает полную поддержку его дорожной карте», — говорится в первом пункте документа. ЕП также призывает все страны ЕС и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини подготовить «четкую единую позицию Евросоюза» в поддержку Гуайдо до выборов в этой стране. В проекте резолюции ЕП высказывает мнение, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января ЕП классифицирует как «узурпацию власти», а Хуана Гуайдо определяет, как «законно избранного главу парламента».

В то же время в проекте резолюции говорится , что ЕС «отвергает любые предложения или попытки разрешить кризис в этой стране с применением насилия». Европарламент призывает провести независимое расследование под эгидой ООН гибели людей в ходе протестов в этой стране. Наконец Европарламент предлагает поручить Могерини создать «международную контактную группу с государствами региона и ключевыми иностранным игроками для содействия в урегулировании кризиса».

Ведущие фракции Европарламента — центристская Европейская народная партия, социалисты и либералы подготовили несколько исходных проектов резолюции, на основании которого и был разработан окончательный текст. Впрочем, все исходные проекты различаются лишь в нюансах, тезис о признании Гуайдо является основой их всех. Таким образом, принятие этой резолюции практически гарантировано. Резолюции ЕП являются рекомендательными и не обязательны для исполнения даже для институтов ЕС.

Параллельно тема Венесуэлы станет в четверг и пятницу основной на неформальной встрече глав МИД ЕС в Бухаресте. Ожидается, что по ее итогам Евросоюз согласует общую позицию, которая будет содержать некую форму признания Гуайдо. Этот итог мало у кого в Брюсселе вызывает сомнения, вопрос лишь формулировках, которые используют страны ЕС.

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