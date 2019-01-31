Премьер-министр Армении Никол Пашинян рекомендовал новоизбранным депутатам давать меньше интервью, а вовлеченных в международные структуры представителям фракции «Мой шаг» – и вовсе держать рот на замке. Об этом пишет газета «Паст».

«Существенной части депутатского корпуса лучше молчать, и это понимают даже в самой команде Пашиняна. Этот короткий период показал, что публичные выступления, особенно некоторых депутатов, становятся источником проблем для властей и премьер-министра Никола Пашиняна», — пишет издание.

Отмечается, что «ляпы» молодых депутатов связывают с отсутствием опыта. По этой причине Пашинян распорядился ограничить количество их интервью депутатам.

Ранее некоторые депутатов от правящего блока «Мой шаг», в основном молодые и неопытные, отличились скандальными высказываниями, после чего были вынуждены объясняться перед общественностью.

Так, к примеру, член блока «Мой шаг» Айк Конджорян назвал Иран авторитарным государством, чем вызвал немало шуму в соцсетях.

Minval.az