Германия, Франция, Великобритания официально основали специальный целевой механизм расчетов с Ираном, он будет носить название INSTEX, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

Как говорится в сообщении телерадиокомпании, опубликованном на портале Presse Portal, механизм для расчетов с Ираном будет носить название INSTEX — «Инструмент для поддержки торговых обменов».

В сентябре 2017 года Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций.

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