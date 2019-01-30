Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что действующий президент Дональд Трамп «позорит страну на мировой арене».

— Полное пренебрежение этого президента дипломатией позорит нашу страну на мировой арене, он подрывает саму основу нашей демократии. Он разъединил нас дома (в США) и изолировал Америку в мире, — написал Керри в письме сторонникам по Демократической партии.

По мнению Керри, действия Трампа отбросили США назад и создают угрозу институтам и альянсам, которые его предшественники строили со времён Второй мировой войны. Также он добавил, что никогда не видел, чтобы глава Белого дома «угрожал национальной безопасности путём твитов».

В связи с этим Керри призвал сторонников Демократической партии объединиться и делать взносы для проведения избирательной кампании по выборам президента США, которые состоятся 3 ноября 2020 года.

Minval.az