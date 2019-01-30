По заявлению министра экономики Грузии Георгия Кобулия, переговоры с «Газпромом» пока не завершились. Как он сказал журналистам, по завершении переговоров ведомство ознакомит общество с определенными деталями соглашения.

«Мы находимся на этапе переговоров с «Газпромом». Когда этот процесс завершится, о том, о чем мы сможем сообщить обществу, будет сделано заявление. Однако, разумеется, там есть элементы, которые конфиденциальны по условиям контракта», — цитирует «Грузия онлайн» министра экономики.

Как сообщал Minval.az, накануне стало известно, что Азербайджан поднимает цены на газ для Грузии.