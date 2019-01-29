Еврокомиссия потребовала от Эстонии отменить плату за стоянку для машин, ожидающих очереди на пересечение границы с Россией.

Как сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR, бронирование места в очереди и платное использование зоны ожидания на эстонско-российской границе не оправданы, так как «правила пересечения границ стран Шенгенской зоны не предусматривают подобных ограничений».

Как пояснила Еврокомиссия, пограничные правила Шенгенской зоны указывают, какие требования можно устанавливать для тех, кто хочет выехать из Шенгена. В них не указывается, что за бронирование места и время ожидания нужно платить деньги.

Еврокомиссия направила Таллину свое мнение на минувшей неделе, однако отдел пограничной политики надеется все же объяснить, что применяемую в Эстонии систему бронирования мест в очереди не нужно увязывать с правилами Шенгена.

Minval.az