В уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» в Ереване на днях скончался зампредседателя общественной организации «Армянские орлы – единая Армения», ответственный новостного сайта Haynews.am Мгер Егиазарян.

4 декабря 2018 года Егиазарян объявил голодовку, которую прекратил 17 января 2019 года и, будучи в уголовно-исполнительном учреждении, находился под контролем врачей медчасти. Через 10 дней, рано утром, самочувствие Егиазаряна резко ухудшилось. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Чем обусловлено отсутствие реакции со стороны международных структур на смерть Егиазаряна? Почему в отношении Армении не принимаются резолюции, озвучиваются осуждающие ее заявления, как это было в случае с однодневной голодовкой блогера Мехмана Гусейнова?

По мнению главы Правозащитного центра Азербайджана Эльдара Зейналова, «здесь важную роль играет так называемая «раскрутка» дела».

— В отличие от Мгера Егиазаряна, вопрос, связанный с Мехманом Гусейновым в последние два года то «забывали», то «вспоминали». Тем не менее, дело Мехмана, в отличие от дела Егиазаряна, всегда держали на «краю» внимания.

— Егиазарян был еще и журналистом. СМИ Армении сами должны были быть заинтересованы в том, чтобы обратить внимание международных структур к его делу. Выходит, они предпочли не «выносить сор из избы»?

— Возможно, что так оно и есть. Сложно сказать, какая там была подоплека. Не исключено, что пока шла борьба за решение дела, связанного с Мехманом Гусейновым, похожее происходит в какой-то другой стране, и оно выпадает из фокуса внимания. Вновь повторюсь, все зависит от «расскрученности» того или иного дела.

— В Баку стали возмущаться, что если бы такое произошло в Азербайджане, сразу последовала бы реакция ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ и других организаций. Вы согласны с такими мнениями?:

— Естественно. Тем более после принятой ими резолюции.

— Как считаете, может ли Баку воспользоваться делом смерти М. Егиазаряна для того, чтобы добиться принятия в Европарламенте резолюции в отношении Армении?

— Не думаю, что нам это удастся, так как в Европе происходят гораздо более серьезные вещи. Давайте, к примеру, вспомним последние события в той же Франции, связанные с акциями протеста «желтых жилетов». Участников акции протеста травят слезоточивым газом, избивают, есть даже погибшие. Но отсутствует реакция, так как настрой у европейских политиков на данный момент другой.

— Получается, на кого в Европарламенте укажут, против того они и будут действовать …

— Да, определенная управляемость есть. Помимо прочего, упоминание о «двойных стандартах» — это не пустое слово. Во время мартовских событий в Армении в 2008 году погибли 10 человек, 200 – были арестованы. В том момент количество политзаключенных в Армении было больше, чем у нас. В ПАСЕ велись разговоры о назначении докладчика по вопросу политзаключенных. Ряд азербайджанских и армянских правозащитников выступили за то, чтобы был назначен общий докладчик по Южному Кавказу. Но, тем не менее, докладчик был назначен только по Азербайджану. Хотя лидером по количеству политзаключенных была Армения, но назначили докладчика по Азербайджану. И это случилось несмотря на то, что в Армении были убиты 10 граждан страны. Ситуация до такой острой формы противостояния у нас не доходила во время выборов. Но, тем не менее, к нам относились жестче.

Это такая же предрасположенность, которая заставляла ранее относить в справочнике Армению и Грузию к Европе, а Азербайджан — к Азии.

Minval.az