Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США отменило санкции против компаний Олега Дерипаски En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго». Сообщение об этом 27 января появилось на сайте ведомства, передает RTVI.

В заявлении уточнили, что ограничения сняли после того, как в компаниях сократилась прямая и косвенная доли участия бизнесмена Олега Дерипаски. По мнению американского Минфина, это гарантирует, что теперь места в руководстве En+ и «Русала» займут независимые американские и европейские предприниматели, которые «не имеют деловых, профессиональных или семейных связей с Дерипаской».

Как поясняет ведомство, все санкции в отношении самого Дерипаски продолжают действовать.

О том, что с компаний бизнесмена могут снять санкции, Минфин заявилеще в середине декабря. Тогда управление по контролю за иностранными активами пояснило, что для этого необходимо снизить долю Дерипаски в его компаниях. В случае если все условия будут соблюдены, ограничения обещали снять через 30 дней. Акции компании сразу подскочили на 24%.

Бизнесмен и его предприятия, группа компаний En+, а также дочерние «Русал» и «ЕвроСибЭнерго», попали в черный список Минфина США в апреле 2018 года. После этого акции компаний рухнули в цене. OFAC еще тогда объявило условия, при которых En+ исключат из санкционного списка. По ним Дерипаска должен был выйти из совета директоров компаний и уменьшить в них свою долю. В мае предприниматель ушел в отставку из руководства En+.

16 января CNN выяснил, что снятие санкцией с «Русала» и En+ лоббирует бывший сенатор от Республиканской партии Дэвид Виттер и его компания Mercury. По данным телеканала, его нанял председатель совета директоров En+ Грегори Баркер.

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