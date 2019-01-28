Президент Ильхам Алиев встретился в понедельник в Президентском дворце с семьями шехидов.

Как сообщил агентству Туран один из участников, на встрече был обнародован новый указ президента о единовременной компенсации семьям шехидов за гибель их родных в ходе боевых действий.

B соответствии с указом, компенсация в 11 тысяч манат будет выплачена также и тем семьям, которые в прошлом получали пособие, а также семьям полицейских, погибших в Карабахской войне.

Весной глава государства издал распоряжение о выплате пособия в 11 тысяч манат семьям шехидов.

Однако представители около 100 семей, начиная с октября еженедельно проводили акции, требуя выплаты им компенсаций, так как ранее их не получали.

B 1990-е гг. часть семей погибших военнослужащих получили незначительные компенсации.

Не получили компенсаций и семьи погибших полицейских.

Официальных сообщений о новом указе президента пока нет.

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