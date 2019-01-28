Президент Ильхам Алиев встретился в понедельник в Президентском дворце с семьями шехидов.
Как сообщил агентству Туран один из участников, на встрече был обнародован новый указ президента о единовременной компенсации семьям шехидов за гибель их родных в ходе боевых действий.
B соответствии с указом, компенсация в 11 тысяч манат будет выплачена также и тем семьям, которые в прошлом получали пособие, а также семьям полицейских, погибших в Карабахской войне.
Весной глава государства издал распоряжение о выплате пособия в 11 тысяч манат семьям шехидов.
Однако представители около 100 семей, начиная с октября еженедельно проводили акции, требуя выплаты им компенсаций, так как ранее их не получали.
B 1990-е гг. часть семей погибших военнослужащих получили незначительные компенсации.
Не получили компенсаций и семьи погибших полицейских.
Официальных сообщений о новом указе президента пока нет.