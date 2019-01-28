Около 600 военнослужащих армии США прибыли на две базы ВВС, расположенные к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом в понедельник сообщило агентство Anadolu.

Военные расположились на базах в регионах Хараб Ышк и Саррин (провинция Алеппо), которые, как отмечает агентство, станут одними из основных пунктов для вывода американских военных из Сирии. Еще две базы в провинции Хасеке будут использованы для вывода тяжелых вооружений.

Прибывший контингент из 600 человек должен быть задействован в выводе подразделений. 24 января телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в оборонном ведомстве США сообщил, что Вашингтон отправил дополнительный контингент войск в Сирию, чтобы обеспечить безопасный уход своих военнослужащих из этой арабской страны.

Minval.az