Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хочет вернуться в страну, когда ему обеспечат свободное передвижение, и сменить там власть. Об этом он заявил в эфире телеканала Rustavi 2.

— Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является сценарием смены руководства мирным путём, — сказал политик.

Он также сравнил власти Грузии с сумасшедшими и заявил, что их необходимо «нейтрализовать без трагедии, насилия и жертв».

Minval.az