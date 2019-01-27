Хотя первоначально казалось, что развод Роберта Де Ниро и Грейс Хайтауэр, которая вскоре станет его экс-супругой, обещал быть вполне мирным, события начали развиваться по совсем другому сценарию.

Дело в том, что Де Ниро, который в ноябре минувшего года объявил о своем намерении развестись с Грейс после 20 лет брака, поначалу не собирался сражаться за опеку над семилетней Хелен. Актер был согласен удовлетвориться правом на посещение девочки. Однако теперь, как сообщило издание Page Six, Роберт передумал. Он решил бороться в суде за получение, как минимум, совместной опеки. А в идеале — попытаться добиться единоличной опеки над Хелен.

Так что теперь бывшим супругам предстоит серьезная битва за их ребенка. А в подобных баталиях в ход идут, как правило, далеко не только цивилизованные приемы. К примеру, бывший бойфренд и отец ребенка Умы Турман — Арпад Бюссон бездоказательно пытался выставить ее алкоголичкой и наркоманкой. К тому же, Арпад заявлял, что мать «таскает Луну за собой» по всему миру, переезжая с одной съемочной площадки на другую, что, по его мнению, наносит ущерб душевному здоровью ребенка. А бывший муж Скарлетт Йоханссон при разводе с ней пытался убедить суд в том, что она — никуда не годная мать. К счастью, в обоих случаях матерям удалось отстоять право воспитывать своих детей. Чем закончится история Де Ниро — покажет время.

Хелен — младшая их двух детей пары. Причем, она появилась на свет благодаря стараниям суррогатной матери, выносившей для супругов их ребенка. Еще у Де Ниро и Хайтауэр есть сын Эллиот, которому сейчас уже 20 лет. Так как он — совершеннолетний, то хотя бы его супруги точно «поделить» не смогут.

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