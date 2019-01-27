Голливудскую звезду Анджелину Джоли застали за необычным занятием: она продавала органическую еду для собак в компании своих биологических детей – Шайло, Вивьен и Нокса.

Звезда, которая собирается пойти в политику, была замечена в парке американской актрисой Сарой Рамос еще несколько месяцев назад, но женщина решилась показать необычные снимки только на днях.

Сара Рамос, которая сыграла в сериалах «Американские мечты», «Беглецы» и «Родители», написала в своем Instagram следующее: «Я не знаю, почему Бог выбрал меня, чтобы рассказать эту историю, но я должна выполнить свое призвание: пару месяцев назад я пошла в парк для собак и увидела, как Анджелина Джоли продает органические лакомства для собак».

Многих подписчиков Рамос возмутил поступок актрисы: «Что, черт возьми, с тобой? Ты просто жалкая искательница внимания», «Вы удовлетворяете свои амбиции, чтобы поговорить об этом и быть замеченной. Пусть у Анджелины и ее детей будет нормальная жизнь без вашей скрытой камеры. Не круто», «Вы общаетесь? Вы позвонили ей и спросили разрешения, прежде чем публиковать эти фото для собственной выгоды?».

А другие просто высказывали удивление и интересовались, купила ли Сара что-нибудь у Анджелины для своей собаки.

Minval.az