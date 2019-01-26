Трагически закончилась операция по спасению двухлетнего Юлена, который в конце позапрошлой недели провалился в узкий колодец глубиной в 100 метров в испанской провинции Малага.

Этой ночью мальчик был найден мёртвым. Соболезнования семье Юлена уже выразили премьер-министр Испании и королевская семья.

Эта поисково-спасательная операция стала одной из самых сложных за всю историю Испании. Чтобы вызволить мальчика, пришлось пробурить новый туннель, притом часть подземной галереи шахтеры были вынуждены рыть вручную. Но несмотря на все усилия спасателей, чудо не произошло.

«После того, как от родителей Юлена поступил экстренный вызов, суд Малаги начал расследование случившегося. Правоохранителям предстоит выяснить, почему мальчик провалился в колодец и при каких обстоятельствах это произошло», — передает Euronews.

Minval.az