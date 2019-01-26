В середине декабря объявивший себя переходным президентом Венесуэлы Хуано Гуайдо посетил Вашингтон, Колумбию и Бразилию, чтобы сообщить чиновникам о готовящихся в стране массовых протестах оппозиции, сообщает Associated Press.

По данным AP, Гуайдо тайно пересек границу с Колумбией, чтобы не вызвать подозрений у сотрудников иммиграционной службы, которые иногда преследуют оппозиционеров в аэропорту, запрещая выезд за границу.

Агентство пишет, что коалиция латиноамериканских правительств, которая присоединилась к США и признала Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, объединилась еще за несколько недель до объявления. Источники AP рассказали, что это удалось сделать благодаря «секретной дипломатии» — передачу тайных сообщений активистам, за которыми ведется слежка, а также рискованную зарубежную поездку Гауйдо.

Решение противостоять Мадуро стало возможным только благодаря сильной поддержке со стороны администрации президента США Дональда Трампа, отмечает AP.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя переходным президентом страны 23 января.

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