Российский публицист и политтехнолог Станислав Белковский считает, что обществу неизвестна «вся подоплека кремлевско-венесуэльских отношений» и там вполне могут «пролегать тропы транзита наркотиков». Такое мнение он выразил в интервью RTVI.

По словам Белковского, $17 млрд, которые Россия выдала Венесуэле в качестве кредита с 2000-х годов — это лишь «верхушка айсберга». «Сам айсберг мы не видим, и истерика [со стороны России] может быть обусловлена тем, что взаимосвязи между венесуэльским и кремлевским режимами гораздо глубже и деликатнее, чем представляется на первый взгляд», — пояснил он.

Политтехнолог предположил, что отношения между Москвой и Каракасом могут быть обусловлены сразу несколькими факторами. «Мы не знаем всей подоплеки системы кремлевско-венесуэльских отношений: там же пролегают тропы транзита наркотиков, наверняка. Может, венесуэльские банки остаются весьма лояльными к российским деньгам сомнительного происхождения в ситуации, когда американские и европейские банки становятся откровенно нам не лояльны», — добавил Белковский.

Белковский считает, что реакция Кремля на события в Венесуэле также связана с «традиционная Путинской идеей» о том, что «нельзя вмешиваться в дела других государств». «Чтобы мы ни творили с собственным народом — это дело только наше и нашего народа, а не ваше, уважаемые дядя Сэм. И эта идея для Путина самодовлеющая», — сказал Белковский.

При этом публицист не уверен, что России не выгодна смена власти в Венесуэле. «17 млрд долларов, которые похоронены в Венесуэле, едва ли вернуться в случае смены власти, но они не вернуться и при сохранении режима Мадуро», — считает Белковский. При этом он отметил, что в случае прихода «цивилизованного вменяемого правительства» у России есть шанс договорится о «частичной компенсации за эти гигантские деньги».

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