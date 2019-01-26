60-летний Алек Болдуин предстал перед нью-йоркским судом. Знаменитый актёр признал, что виноват в драке, произошедшей в прошлом году на парковке. Теперь голливудский супергерой обязан пройти курс по управлению гневом.

Болдуина обвинили по статьям «Покушение на нападение 3-й степени и преследование 2-й степени тяжести». По решению суда он обязан выплатить штраф в размере $120 и до 27 марта пройти психологические курсы, о чем позже должен предоставить официальным лицам документальное доказательство, сообщает телеканал Fox News.

Напомним, 2 ноября 2018 года Алек Болдуин был задержан за драку. Он напал на 49-летнего мужчину, который не хотел уступать ему парковочное место, и ударил его в челюсть. Тогда президент США Дональд Трамп вмешался в конфликт. В Twitter он иронично пожелал Болдуину удачи.

Minval.az