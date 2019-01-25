В Венесуэлу для охраны президента страны Николаса Мадуро прибыли российские наемники из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом 25 января со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

О точном количестве российских наемников в Венесуэле информации нет. По разным данным, там может находиться и «небольшая группа», и контингент из 400 человек.

Агентство ссылается на председателя комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева, который сообщил, что наемники вылетели в Венесуэлу в начале этой недели, до начала протестов оппозиции. По его данным, россияне на двух чартерных самолетах прилетели на Кубу, оттуда уже улетели в Венесуэлу.

Источник Reuters отметил, что наемники отправились в Венесуэлу не из России, а из третьих стран, где они «выполняли миссии». Самолет с наемниками, который прилетел в Гавану, перед этим побывал в Сенегале и Парагвае.

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