Нападающий испанской «Барселоны» аргентинец Лионель Месси может сыграть за сборную Аргентины по футболу в товарищеском матче с командой Венесуэлы 22 марта. Об этом сообщает портал Goal.

Как сообщает ТАСС, ранее сообщалось, что Месси обсудил c президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией возможность своего возвращения в сборную страны. Их встреча прошла во время ответного матча Кубка Либертадорес, проходившем в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» между аргентинскими «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» (1:3).

После чемпионата мира — 2018 Месси взял паузу в выступлениях за национальную команду по крайней мере до конца 2018 года. На мировом первенстве в России сборная Аргентины дошла до стадии 1/8 финала, где уступила будущим победителям турнира французам (3:4). Месси второй раз прерывает карьеру в национальной команде — небольшой перерыв аргентинец делал в 2016 году после поражения в финале Кубка Америки от команды Чили. Всего нападающий сыграл 128 матчей в составе сборной, в которых забил 65 мячей.

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