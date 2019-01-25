Как ранее сообщил Minval.az, в последние дни армянские СМИ со ссылкой на российских экспертов Станислава Тарасова и Модеста Колерова упоминают о том, что в ближайшие месяцы между Баку и Ереваном ожидается подписание некоего соглашения, касающегося урегулирования карабахского конфликта.

Насколько вероятно, что подписание подобного соглашения намечено если не на март сего года ( как утверждает Колеров), то, по крайней мере, в июне 2019-го (по словам того же Тарасова)?

Сотрудник Minval.az обратился к политологу Габилю Гусейнли с просьбой прокомментировать «анонсы» российских экспертов и выяснил, что относительно конкретных временных сроков согласиться с тем же Тарасовым или Колеровым невозможно.

«Я тоже могу назвать «конкретные сроки», сказав, что получивший новый импульс переговорный процесс будет продолжаться, скажем, до конца сего года. Но тем не менее, все же следует подтвердить правоту определенной части утверждений, озвученных российскими политическими обозревателями. Так как в результате проводимой со стороны Азербайджана успешной внешней политики, на Армению оказывается давление, образно говоря, «по всей линии фронта», — подчеркнул эксперт.

Гусейнли напомнил также о том, что в преддверие встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе, премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну. А после завершения встречи Алиева и Пашиняна, состоялся очередной телефонный разговор премьер-министра Армении, но на сей раз с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, который ранее посетил регион Южного Кавказа, и, находясь в Ереване, он фактически призвал Армению к пересмотру своих отношений с Азербайджаном. Помимо этого, президент США Дональд Трамп в своем поздравительном письме, адресованном Пашиняну, упомянул о «мирно сосуществующей с соседями Армении».

Все это ярко свидетельствует о том, что мир понимает, какую отрицательную роль в регионе играет Армения, проводящая свою оккупационную политику в отношении Азербайджана.

«Просто они еще открыто не объявили Армению страной — оккупантом, но, тем не менее, напоминают о том, что переговорный процесс может содействовать Армении выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями, так как принципиальная позиция Азербайджана в переговорном процессе очень сильна и ясная. Многие силовые центры мира постепенно отказываются от своей прежней политики «двойных стандартов». К тому же постоянно повышается количество стран и международных структур, призывающих разрешить данный конфликт в рамках территориальной целостности Азербайджана», — отметил Г.Гусейнли.

С этой точки зрения, положение, в котором оказался премьер-министра Армении, нельзя назвать радужным. К тому же политическая элита Армении начинает осознавать, что весь мир настаивает на урегулировании данного конфликта в соответствии с принципами и требованиями международного права.

Если сравнить подходы России и США в вопросе урегулирования данного конфликта, то, по мнению Г.Гусейнли, предложения, озвученные США, выглядят более реалистичными. Хотя они и не вполне отвечают ожиданиям азербайджанской стороны, тем не менее, США, в отличие от России, настаивают на безоговорочном возврате Азербайджану семи районов вокруг Нагорного Карабаха. В свою очередь, российский план подразумевает освобождение только пяти районов и придания некоего статуса Нагорному Карабаху.

Все это предварительная позиция, которая в рамках переговорного процесса может быть «отточена». Однако и Азербайджан неоднократно подчеркивал, что никогда не согласится на шаги, противоречащие принципам территориальной целостности страны.

Как считает эксперт, переговорный процесс входит в активную фазу.

«И если данный этап переговоров при активном вмешательстве ведущих стран будет направлен в правильное русло, а армянская сторона, точнее Пашинян, откажется от националистских обещаний, адресованных своему электорату, то не исключено, что весь этот процесс может привести к достижению мирного соглашения», — подчеркнул Г. Гусейнли.

При этом политолог также не исключил, что урегулирование данного конфликта постепенно переходит от так называемого «плана Лаврова» к «плану Болтона». И это можно обусловить соперничеством, наблюдающимся между Россией и США в этом вопросе, несмотря на попытки Кремля удержать все «нити» урегулирования конфликта в своих руках.

Бахтияр Сафаров

Minval.az