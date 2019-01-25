Британская писательница Эрика Леонард Джеймс, ранее ставшая автором мирового бестселлера «50 оттенков серого», в апреле опубликует новый эротический роман, сообщает издательство Penguin.

В анонсе издателей сообщается, что новая книга «Мистер» (The Mister) рассказывает о молодом английском аристократе и его увлечении загадочной молодой женщиной, недавно прибывшей в Лондон. Сама писательница назвала свой роман историей Золушки для XXI века.

Роман будет опубликован 16 апреля одновременно в США и в Великобритании.

Мировую известность писательнице принес роман «50 оттенков серого» (2011 год) о непростых взаимоотношениях миллиардера Кристиана Грея и неискушенной 22-летней студентки Анастейши Стил. Книга была с успехом экранизирована.

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