Гражданам интересны все детали переговоров со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но рассказывать все – неэтично. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал журналистам в Москве на брифинге в штаб-квартире ЕЭК.

«Очень интересно для журналистов узнать в деталях, о чем мы разговаривали, но с этической точки зрения это неприемлемо, когда выходят и рассказывают о чем говорили», — цитирует армянского премьера «Спутник».

При этом, по его словам, конкретных итогов переговоров, по сути, нет, так как это было «просто общение». В Душанбе были конкретные результаты, подчеркнул Пашинян.

«Ни Алиев, ни я не ожидали результатов. Конечно говорили о проблеме карабахского конфликта. Фактически это были не переговоры, а неофициальное общение», — сказал премьер.

Пашинян отметил, что главы Армении и Азербайджана говорили о своих видениях проблемы, как народы двух стран воспринимают эти вопросы.

К тому же, глава правительства Армении подчеркнул, что говорил с Ильхамом Алиевым только от имени Армении.

«Я не раз говорил, что могу представлять Армению, но не могу представлять Карабах, потому что граждане Карабаха меня не избирали, они избирают своего президента, парламент», — сказал Пашинян.

Minval.az