26 января делегация, руководимая председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, отправляется в столицу Северной Осетии — Алании город Владикавказ.

Как сообщили Qafqazinfo в УМК, делегация примет участие в открытии мечети Мухтарова, реконструированной благодаря личной помощи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Для восстановления мечети, построенной азербайджанским меценатом Муртузом Мухтаровым в 1908 году, члены Высшего религиозного совета народов Кавказа обратились к Ильхаму Алиеву. Мечеть была реконструирована благодаря особому вниманию президента.

В рамках визита азербайджанская делегация встретится с руководством Северной Осетии.

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