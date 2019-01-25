Telegram-канал Mash опубликовал видео массовой драки с участием армян и дагестанцев в городе Чехов.

По данным Mash, который ссылается на свои источники, Чехов «держат» две группировки — армяне и дагестанцы.

«Чеховское королевство последние несколько лет было поделено на удельные княжества. В одном правила армянская диаспора, в другом решали вопросы сюзерены Дагестана. Кланы сражались за влияние, принцесс и денежные потоки. Недавно армянские лорды решили, что дело спасет маленькая победоносная война. Они созвали знамена и пошли к дагестанским друзьям в кафе “Рай”. Трапеза ожидаемо закончилась дракой, стрельбой и поножовщиной, всех задержала городская гвардия. Победили ли силы добра? Нет — вещдоки по делу пропали. Одновременно местная полиция получила красивые денежные подарки от армянских бородачей», — пишет Mash.

Minval.az