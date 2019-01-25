Стриминг-сервис Netflix разрабатывает сериал по вселенной Resident Evil («Обитель зла») и ищет для проекта шоураннера. Об этом пишет RTVI.

Никаких подробностей о сюжете пока нет, но известно, что завязка останется той же, что в играх и фильмах серии — в сюжете будет присутствовать корпорация «Амбрелла» и разработанный ей Т-вирус, который превращает людей в зомби.

Известно, что над проектом также работает компания Constantin, которая участвовала в производстве серии фильмов «Обитель зла» с Милой Йовович.

Deadline пишет, что Netflix хочет «расширить вселенную» и «углубить мифологию» Resident Evil.

Первая игра Resident Evil, разработанная японцами Capcom, появилась в 1996 году. К настоящему моменту вышло больше 10 игр серии на разных платформах. Первая часть «Обители зла», которая основана на играх Resident Evil, вышла в 2002 году. Всего вышло шесть фильмов, которые суммарно собрали в прокате $1,2 млрд.

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