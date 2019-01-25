Певец Эмин Агаларов готов ответить на вопросы американских следователей, которые занимаются разбирательством о приписываемом России вмешательстве в выборы в США, однако договоренность на этот счет не достигнута. Об этом исполнитель сообщил в интервью телеканалу CNN, которое было опубликовано в четверг.

Агаларов отметил, что, «разумеется, готов добровольно предоставить всю информацию, которая может у него быть». Певец отметил, что его адвокат ведет переговоры с аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается указанным разбирательством, и с представителями комитетов Конгресса США, где проводят собственные расследования. При этом, по словам певца, на данный момент договоренностей пока нет.

«Нет никаких опасений относительно того, чтобы провести беседу с ними. Я в полной мере готов поговорить с кем бы то ни было в США», — пояснил исполнитель. На вопрос, почему именно его адвокат не смог договориться со следователями, Агаларов ответил: «Были условия, согласно которым, до завершения разбирательства мне, может быть, придется оставаться в США». Он подчеркнул, что «просто не может» находиться в США так долго, поскольку расследование может продолжаться еще более года.

Агаларов также сообщил, что был готов выделить «пару недель» на беседы со следователями. Он сказал, что это могло бы произойти после концертного тура по США и Канаде, который, как планировалось ранее, должен был начаться 26 января. В понедельник певец сообщил, что тур откладывается. Как пояснил исполнитель в интервью CNN, причиной стало то, что нет ясности, сможет ли он вернуться из США в Россию. По словам Агаларова, адвокат сказал, что «не может гарантировать» это.

Певец сообщил, что отмена четырех планировавшихся выступлений в США и Канаде означает, что на него «легли финансовые обязательства в размере примерно $500 тыс., что не очень приятно».

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