Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что решил закрыть посольство и все консульства страны в США. Об этом сообщает Reuters.

Накануне Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал, что бы американские дипломаты покинули Венесуэлу в течение 72 часов. Он принял такое решение после того, как Вашингтон признал руководителем Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуайдо, который 23 января объявил себя президентом.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро не имеет полномочий разрывать дипломатические отношения с другиими странами и отказался признать это решение.

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