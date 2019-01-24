Россия в четверг предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле, которая является близким союзником Москвы, заявив, что такой шаг приведет к катастрофе.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным президентом. Он заручился поддержкой Вашингтона, что побудило действующего лидера социалиста Николаса Мадуро разорвать дипломатические отношения с США.

В интервью российскому журналу «Международная жизнь», опубликованном в четверг, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва поддержит Венесуэлу в том, что касается защиты ее суверенитета и принципа недопустимости вмешательства в ее внутренние дела.

Отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве США в Венесуэле, Рябков заявил, что Вашингтон должен оставаться в стороне.

«Мы предостерегаем от этого, – сказал он. – Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, который мы наблюдаем в регионе Латинской Америки».

Рябков не упомянул Мадуро по имени, но дал понять, что Москва поддерживает его правительство.

«Дружескую нам Венесуэлу, нашего стратегического партнера мы поддерживали и будем поддерживать», – сказал он.

В Кремле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия считает незаконной попытку узурпации власти оппозицией в Венесуэле и предостерегает третьи страны от вмешательства в дела республики.

Он добавил, что Москва по-прежнему считает Мадуро легитимным главой Венесуэльского государства.

«Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права», – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва «самым внимательным образом» отслеживает развитие событий в Венесуэле.

«В том числе мы обеспокоены заявлениями, которые не исключают какое-либо вмешательство извне, вмешательство третьих стран в развитие событий, во внутренние дела Венесуэлы. Считаем такое вмешательство недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия, а слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными», – сказал представитель Кремля.

«Господин Мадуро является легитимным главой государства Венесуэлы», – отметил Песков, назвав неуместным вопрос о том, готова ли Москва предоставить политическое убежище Мадуро, если он об этом попросит.

Minval.az