B социальных сетях тиражируется информация о кредите Азербайджана на сумму 500 млн. долларов США, якобы предоставленном Bенесуэле. Активные участники, к примеру, социальной сети Facebook, отмечают, что в связи с политическими процессами в этой Латиноамериканской стране, погашение этого «кредита» станет невозможным.

Комментируя агентству «Туран» эти слухи, заведующий сектором по связям с общественностью Министерства финансов Майис Пириев сказал, что информация о предоставлении Азербайджаном Bенесуэле государственного кредита на сумму 500 млн. долларов является «необоснованной и вымыслом».

Minval.az